Geldsorgen der Innungen schocken die Politiker in München

Das Handwerkerdorf wird für gewöhnlich während des Stadtgründungsfest es (8. und 9. Juni) am Odeonsplatz aufgebaut. In den Schauwerkstätten demonstrierten Handwerker sowie Auszubildende aus verschiedenen Innungen ihre handwerklichen Fähigkeiten. Besucher haben die Gelegenheit, an zahlreichen Ständen selbst aktiv zu werden: vom Hobeln übers Schmieden, von farbiger Gestaltung bis hin zum Weben.

„Das Handwerkerdorf zeigt die Vielfalt des Handwerks und weckt bei jungen Besuchern das Interesse für handwerkliche Berufe“, sagt Manuel Pretzl. „Wir setzen uns deshalb für eine Förderung von 50 000 Euro zur Rettung des Handwerkerdorfs ein.“ Ein entsprechender Antrag soll an das Referat für Wirtschaft und Arbeit gestellt werden. Dessen Chef Clemens sagte unserer Redaktion: „Ich unterstütze das Anliegen. Das Handwerkerdorf gehört einfach zum Stadtgründungsfest daz

