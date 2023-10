Geldanlage mit Mehrwert: Hier gibt es die besten nachhaltigen ETF-Sparpläne

Ob bei der Ernährung, dem eigenen Konsumverhalten oder beim Sparen: In diesen Bereichen können auch Privatpersonen einen wirkungsvollen Beitrag leisten, um das Klima zu schonen. Für Anleger bietet es sich hier vor allem an, in ETFs

zu investieren, die so zusammengestellt sind, dass sie sich als "nachhaltige" Geldanlage vermarkten dürfen, so FMH. Idealerweise sollte von den Einlagen aber nicht nur der Umwelt- und Artenschutz profitieren, sondern auch der Anleger selbst. Im Auftrag von ntv hat die FMH-Finanzberatung daher ermittelt, welche Anbieter von nachhaltigen Fonds in diesem Bereich besonders gut abschneiden.

Wichtig war der FMH neben der Vielfalt der Angebote auch die Frage, ab welchem Betrag ein ETF-Sparplan möglich ist und ob die Kunden pro Sparplanvorgang eine Gebühr bezahlen müssen. Auch etwaige Depotkosten flossen in die Wertung ein - auch wenn sich die meisten Anbieter hier erfreulich zurückhalten. headtopics.com

Umso heftiger sind die Unterschiede dafür bei den Verkaufskosten. Hier reicht die Spanne von 0 bis 69 Euro - je nach Verkaufsvolumen.Derzeit existieren noch keine verbindlichen Vorgaben, was ein nachhaltiger ETF-Sparplan alles in seinem Anlagetopf haben darf und wie die einzelnen Werte gewichtet sind. Theoretisch könnten als grün gelabelte Produkte also in fossile Energien oder Düngemittelhersteller investieren.

Wie nachhaltig das Depot tatsächlich ausgestattet ist, war daher auch nicht Teil der Recherche der FMH. Sie legte ihr Augenmerk allein auf die Bedingungen für die Kunden - mit durchaus erfreulichen Ergebnissen. headtopics.com

Insgesamt verteilte der FMH-Vergleich für nachhaltigen ETF-Sparpläne viermal die Bestnote sehr gut, auch wenn sich die Ausgezeichneten in ihre Kosten- und Anlagestruktur sehr unterschiedlich präsentieren.mit dem Free Broker Depot. Hier können Kunden bereits ab einer Einzahlung von einem Euro pro Monat einen von insgesamt 812 ETFs besparen. Damit ist das Angebot mit Abstand am größten. Die Verkaufskosten sind mit 0,99 Cent pro Transaktion überschaubar.

