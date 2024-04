Geld aus Russland: Druck auf AfDler Bystron wächst

Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Kandidat für die Europawahl, Petr Bystron, muss sich gegenüber der Parteispitze zu seinen mutmaßlichen Verbindungen zu einem prorussischen Netzwerk erklären. Es wird berichtet, dass Bystron Geld von dem Netzwerk in Prag erhalten haben soll.

Der tschechische Geheimdienst besitzt angeblich Tonaufnahmen, die Bystron schwer belasten.

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Propaganda-Netzwerk: EU-Politiker sollen Geld aus Russland bekommen habenAuch deutsche Politiker, die mit der Nachrichtenseite „Voice of Europe" zusammengearbeitet haben, sollen mit russischem Geld bezahlt worden sein.

Weniger Geld: Abzüge von der Rente – das verringert die Höhe der AltersvorsorgeIn Deutschland können Menschen die Rente beantragen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Doch welche Altersgrenzen gelten? Eine Übersicht.

Weniger Geld: Abzüge bei der Rente – das verringert die Höhe der AltersvorsorgeIn Deutschland können Menschen die Rente beantragen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Doch welche Altersgrenzen gelten? Eine Übersicht.

