An der Universität waren die drei Experten für Parapsychologie Venkman, Stantz und Spengler nicht sehr erfolgreich. Dafür werden ihre Dienste als Geisterjäger zum absoluten Renner. Köstliche Parodie auf das Horror-Genre: Mit Strahlenpistolen und viel Witz rücken Bill Murray, Dan Aykroyd und Harold Ramis den durchtriebenen Gespenstern zu Leibe. Furchtlos nehmen sie es mit ihrem größten Widersacher auf: Gozer, dem gottgleichen Vernichter.





Warum die Moto3 unfair istInterview mit dem Experten von ServusTV über die Unfairness der Moto3 und mögliche Verbesserungen

Lehramtsstudentin erzählt von ihrem Leben in BrandenburgZwei rbb|24-Reporter sprechen mit einer Lehramtsstudentin an der Zapfsäule in Brandenburg und erfahren mehr über ihr Leben in einem Dorf und an der Universität.

Cities: Skylines 2 - Die beste Städtebausimulation?Ihr steigt zum ersten Mal in die riesige Städtebausim oder wollt euch einfach ein paar hilfreiche Experten-Tipps einholen? Dann seid ihr bei unserer Guide-Übersicht genau richtig! Kreisverkehre planen, Wohnblocks errichten, Bahnschienen verlegen - können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Nämlich mit unseren ausführlichen Experten-Guides! Unser Sonderheft-Team durfte sich schon mehrere Wochen vor Release inWarum wir für den aktuellen technischen Zustand zehn Punkte abziehen mussten und für wen sich der Aufbau-Koloss eignet, seht ihr übrigens in unserem Test:Wie gut Cities: Skylines 2 ist, was bei der Performance bedacht werden muss und ob es Mods gibt, erfahrt ihr hier. Cities: Skylines 2 im Test - Das könnte die beste Städtebausimulation werden! Mit Betonung auf werden. Cities: Skylines 2 will die beste Städtebau-Simulation noch besser machen. Das gelingt allerdings nur zum Teil und fordert einen enorm hohen Preis.Was gibt es vor Release über das neue Aufbauspiel von Colossal Order zu wissen? Wir fassen die wichtigsten Informationen zusammen

Die fünf Technologien für eine erfolgreiche EnergiewendePhotovoltaik, Windkraft, Batterien, Elektrolyseure und als Direct Air Capture (DAC) bekannte CO2-Staubsauger - diese fünf Technologien benötigen wir für eine erfolgreiche Energiewende, sagt ein Solarökonom der Technischen Universität Lappeenranta (LUT) in Finnland. Neue Wasserkraftwerke, Geothermie und Bioenergie hält er dagegen für keine überzeugenden Lösungen. Grünen Wasserstoff auch nicht. Die Zukunft der globalen Energieversorgung sieht der Forscher auf den Weltmeeren.

Sauber und schonend: Putzmittel für Küche, Bad & Co. - welches taugt wofür?Fett, Schmutz und Kalk: Diesen und anderen Feinden der Sauberkeit wird oft mit vielen verschiedenen Putzmitteln zu Leibe gerückt. Das ist gar nicht nötig, sagen Experten. So lassen sich Verschmutzungen mit weniger Chemie beseitigen.

Digitale Tricks: De-aging bei SchauspielernSeit fünfzehn Jahren versuchen Special-Effects-Experten, Schauspieler mit digitalen Tricks überzeugend jünger oder älter zu machen (De-aging). Obwohl die Ergebnisse nie so richtig überzeugen, zieht die Technik immer weitere Kreise – nach dem Motto: "Irgendwann werden wir es schon hinbekommen."hat Industrial Light & Magic (ILM) drei Jahre damit verbracht, Harrison Ford jung zu rechnen – und gleich in der ersten Einstellung entgleisen ihm die Gesichtszüge.

