Geiseln der Hamas in Schifa-Klinik in Gaza

Geiseln der Hamas sollen zeitweise in die Schifa-Klinik in Gaza gebracht worden sein. Das israelische Militär zeigt Aufnahmen von Überwachungskameras.. Am Sonntagabend veröffentlichte Israels Armee Aufnahmen von Überwachungskameras der Klinik, die einen entführten nepalesischen sowie einen thailändischen Staatsbürger am 7. Oktober zeigen sollen.Hoffnung im Nahost-Krieg: Laut Meldungen aus Katar und den USA steht ein Deal über eine Feuerpause und die Freilassung israelischer Geiseln bevor.

Michael Bewerunge aus Tel Aviv.(vormals Twitter) zeigt, ist eine mutmaßliche Geisel zu sehen, wie sie auf einem Krankenhausbett mit einer sichtbaren Verletzung am Arm in ein Zimmer geschoben wird.Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren





ZDFheute » / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Krieg in Gaza: Feuerpause in Aussicht – WHO will Patienten aus Schifa-Klinik rettenEine Einigung zwischen Israel und der Hamas auf eine Feuerpause rückt offenbar näher. Dutzende Geiseln könnten freikommen. Am Eingang der Schifa-Klinik wird ein Massengrab gefunden. Die Nacht im Überblick

Herkunft: derspiegel - 🏆 117. / 20,16 Weiterlesen »

Geiseln in Gaza: 'Nicht alle können gerettet werden'Geiseln in Gaza: Experte für die Rettung von Geiseln sagt, Israel stehe 'außerordentlich schwierige Rettungsaktion' bevor

Herkunft: sternde - 🏆 42. / 28,125 Weiterlesen »

WHO beklagt «entsetzliche Zustände» in Schifa-KlinikDie Lage im größten Krankenhaus des Gazastreifens bleibt nach Angaben der WHO kritisch. Das US-Militär fliegt Angriffe in Syrien. Israel bombardiert Ziele im Libanon. Der Überblick.

Herkunft: express24 - 🏆 115. / 20,16 Weiterlesen »

WHO beklagt «entsetzliche Zustände» in Schifa-KlinikDie Lage im größten Krankenhaus des Gazastreifens bleibt nach Angaben der WHO kritisch. Das US-Militär fliegt Angriffe in Syrien. Israel bombardiert Ziele im Libanon. Der Überblick.

Herkunft: nwnews - 🏆 122. / 20,16 Weiterlesen »

ROUNDUP: 'Entsetzliche Zustände' in Schifa-Klinik - Die Nacht im ÜberblickGAZA/TEL AVIV/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation hat erneut 'entsetzliche Zustände' im größten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt. Es befänden sich mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Israel-Krieg im Live-Blog: WHO beklagt „entsetzliche Zustände“ in Schifa-KlinikDie Weltgesundheitsorganisation hat erneut „entsetzliche Zustände“ im größten Krankenhaus im Gazastreifen beklagt. Und: Israels Premier Netanjahu hat sich vorsichtig zu einer möglichen Freilassung weiterer Geiseln aus den Händen der Hamas geäußert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 74,62 Weiterlesen »