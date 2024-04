Geht es für die Kansas City Chiefs zurück nach Dallas ? Der Bürgermeister der Stadt, Eric Johnson, ist dafür und buhlt weiter um den amtierenden Super-Bowl-Champion . Während sich manch einer gegen den Umzug der Franchise in eine andere Stadt ausspricht, gibt es auch Menschen, die den Städtewechsel begrüßen würden. Einer davon ist Eric Johnson. Er ist Bürgermeister der Stadt Dallas und plädiert nun dafür, dass die Chiefs zurück nach"Big D" kommen sollen.

"Wie ich bereits sagte, ist unser Markt groß genug, er wächst genug und liebt den Football mehr als genug, um ein weiteres NFL-Team zu unterstützen. Vor allem eine Franchise, die ihre Wurzeln hier in dieser Stadt hat", sagte Johnson vor wenigen Tagen den"Dallas News". Gegenüber"The Athletic" wiederholte der 48-Jährige nun seinen Wunsch nach einem zweiten NFL-Team in der Stadt und nannte einen Chiefs-Umzug eine"ernsthafte Möglichkeit". "Die Verbindungen sind so tief, die Geschichte ist so reic

