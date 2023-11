Geheimverträge enthüllen russische Oligarchen in Zypern

Geheimverträge zeigen, wie russische Oligarchen in Zypern über Briefkastenfirmen ihren Reichtum mehren, Einfluss auf den Westen nehmen wollen und versuchen, Sanktionen zu umgehen. 'Cyprus Confidential' - eine Recherche von frontal und Medienpartnern. Der preisgekrönte deutsche TV-Journalist und Putin-Biograf Hubert Seipel hat für seine Arbeit Hunderttausende Euro aus Russland erhalten und dies vor dem NDR, seinem Buchverlag und der Öffentlichkeit verborgen.

Das zeigen vertrauliche Dokumente aus Zypern, die das ZDF und der 'SPIEGEL' im Rahmen der internationalen Recherche 'Cyprus Confidential' ausgewertet haben. Demnach unterschrieb Seipel einen 'Sponsorenvertrag' für ein Buchprojekt, im Original 'Deed of Sponsorship' genannt, der mit 600.000 Euro sehr großzügig honoriert wurde. 'Der Autor schreibt ein Buch über das politische Umfeld in der Russischen Föderation, das im Jahr 2019 veröffentlicht werden soll', heißt es in dem Vertrag aus dem März 2018

:

SWR3: Einblicke aus erster Hand: Israelischer Journalist teilt persönliche Erfahrungen mit Hamas-TerrorDer Hamas-Terror am 7. Oktober habe eine Lösung des Nahostkonflikts über Generationen zerstört, sagt ein junger Journalist aus Israel. Wie groß das Trauma für das Land ist, erzählt er im SWR3-Interview.

BERLİNERZEİTUNG: Deutscher Journalist erhält finanzielle Förderung aus Moskau für Bücher über PutinEin deutscher Journalist schreibt mehrere Bücher über den russischen Präsidenten Putin. Nun wird bekannt, es gab eine finanzielle Förderung für die Projekte – und zwar aus Moskau. HubertSeipel Putin Russland

FOCUSONLİNE: Skandal um deutschen TV-Journalisten: Zahlungen aus Russland verschwiegen Hubert Seipel , ein preisgekrönter deutscher TV-Journalist und Putin-Biograf, hat für seine Arbeit Hunderttausende Euro aus Russland erhalten und dies verschwiegen. Sein Buchverlag und der NDR reagieren nun auf den Skandal.

FİNANZENNET: Russische Medien melden Rückzug in Cherson - und löschen Text wiederRussische Medien melden Rückzug in Cherson - und löschen Text wieder

FN_NACHRİCHTEN: Russische Medien melden Rückzug in Cherson - und löschen Text wiederMOSKAU (dpa-AFX) - Gleich zwei staatliche russische Nachrichten agenturen haben kurzzeitig über einen angeblichen Rückzug der eigenen Armee im südukrainischen Gebiet Cherson berichtet - die Meldung allerdings

