Geheimagentin Sylvia Fox und die verschwundene Hochzeit

Nach einer beruflichen Enttäuschung nimmt sich die britische Geheimagentin Sylvia Fox eine Auszeit. Bei ihrer Schwester in Italien will sie etwas Ruhe finden. Doch daraus wird nichts. Eigentlich wollte Sylvia in dem beschaulichen Dorf Panicale vor allem die Hochzeit ihrer Nichte Alice mit dem Notar Tommaso feiern. Doch am großen Tag ist der Bräutigam plötzlich verschwunden. In der Nähe seines Hauses wird eine Frauenleiche gefunden.

Sylvia Fox (Emilia Fox), Geheimagentin in Diensten des britischen MI6, muss einen schweren beruflichen Rückschlag akzeptieren. Daraufhin nimmt sie sich eine Auszeit und reist nach Italien. In dem beschaulichen mittelalterlichen Dorf Panicale in Umbrien lebt ihre Schwester Isabel (Tara Fitzgerald) mit ihrem Mann, dem einheimischen Arzt Matteo (Matteo Carlomagno). Ein großes Ereignis steht gerade bevor, denn Sylvias Nichte Alice (Issy Knopfler) will den Notar Tommaso (Giulio Corso) heiraten

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDF / 🏆 57. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hochzeit auf den ersten Blick: Muskelpaket Philipp plant neue HochzeitZwölf Singles ließen sich auf das Liebes-Experiment ihres Lebens ein. Nun stellten die Experten den sechs Paaren im großen Finale von 'Hochzeit auf den ersten Blick' 2022 die Frage aller Fragen: Ist aus Wissenschaft Liebe geworden?

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Hochzeit auf den ersten Blick: Muskelpaket Philipp plant neue HochzeitZwölf Singles ließen sich auf das Liebes-Experiment ihres Lebens ein. Nun stellten die Experten den sechs Paaren im großen Finale von 'Hochzeit auf den ersten Blick' 2022 die Frage aller Fragen: Ist aus Wissenschaft Liebe geworden?

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Hochzeit auf den ersten Blick: Muskelpaket Philipp plant neue HochzeitZwölf Singles ließen sich auf das Liebes-Experiment ihres Lebens ein. Nun stellten die Experten den sechs Paaren im großen Finale von 'Hochzeit auf den ersten Blick' 2022 die Frage aller Fragen: Ist aus Wissenschaft Liebe geworden?

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

27-jährige BND-Geheimagentin erzählt: „Wir operieren in einer Schattenwelt“Wie sieht das Leben und die Arbeit von Deutschlands Geheimagenten aus? Die 27-jährige Eva berichtet.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

War Vanessa Hudgens schon bei ihrer Hochzeit schwanger?Vanessa Hudgens machte kürzlich öffentlich, dass sie ein Baby erwartet. Könnte die Sängerin schon bei ihrer Hochzeit schwanger gewesen sein?

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Kristen Stewart plant die Hochzeit mit ihrer Verlobten DylanSeit rund zwei Jahren sind Kristen Stewart und Dylan Meyer verlobt. Mittlerweile gehen die beiden Schauspielerinnen die Hochzeitsplanung an.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »