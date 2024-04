Gehaltsreport 2024: Diese Berufe verdienen am besten

Über Geld spricht man nicht? Von wegen! Der Gehaltsreport 2024 von Stepstone zeigt, in welchen Berufen Arbeitnehmer am besten verdienen. Ärzte führen das Ranking an mit einem Bruttomediangehalt von 94.

750 Euro. Auf Platz zwei stehen Bank-, Finanz- und Versicherungsexperten mit einem durchschnittlichen Bruttogehalt von 57.000 Euro. Unternehmensberater/Consultants verdienen mit 54.000 Euro genauso viel wie ITler, die auf Platz fünf landen.

Gehaltsreport 2024: Diese 10 Berufe verdienen am meistenGehört euer Beruf vielleicht zu einem der bestbezahlten? Der Gehaltsreport 2024 von Stepstone zeigt, in welchen 10 Berufen Arbeitnehmer am besten verdienen: Quelle: stepstone.de (jeweils 5 Berufe in eine Box) 1. Ärzte 2. Bank-, Finanz- und Versicherungsexperten 3. Ingenieure 4. Unternehmensberater/Consultants 5. ITler 6.

