Gegen sexualisierte Gewalt - für eine sichere Hochschule, kostenfreie Veranstaltung in Kooperation mit dem Koordinationsbüro für Chancengleichheit der Uni Potsdam, Di., 7.11.

Inhaltswarnung: Wir weisen darauf hin, dass der Film explizite Darstellungen von sexueller Belästigung sowie (tödlicher) Gewalt enthält. Des Weiteren werden Vergewaltigung und Suizid thematisiert (jedoch nicht dargestellt).

Anschließend: Podiumsgespräch mit Michaela Burkard, Sarah Krieg (Autonomes Frauenzentrum Potsdam), Sandra Cartes (Zentrale Gleichstellungsbeauftrage, FH Potsdam) Anwohnerversammlung zum geplanten Sonderbauprogramm in der Waldstadt, Saarmunder Str. 46, am 19. Oktober mit dem Oberbürgermeister und der ProPotsdam GmbH#Fredersdorf-Vogelsdorf Die Kriminalpolizei der Inspektion Märkisch-Oderland ermittelt seit geraumer Zeit zu einer Verkehrsunfallflucht. Leider ist es bislang nicht gelungen, das#Berlin – Mit der Veröffentlichung zweier Fotos sucht die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) nach einem an Demenz erkrankten Mann.

TAGESSPIEGEL: Gegen Leitplanke gefahren: Falschfahrer in Potsdam bei Unfall verletztEin 85-Jähriger wollte in falscher Richtung auf die Nuthestraße auffahren. Dabei musste er einem Rettungswagen ausweichen.

TAGESSPIEGEL: Frau leicht verletzt: Auto fährt in Potsdam gegen StraßenbahnIn der Nähe des Stern-Centers hatte ein 40-jähriger Autofahrer nicht ausreichend auf den Tramverkehr geachtet. Durch die Kollision stürzte in der Bahn eine Passagierin.

ZDFHEUTE: Politik Backstage: Gewalt gegen PolitikerDie SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasr aus Dresden wird vermehrt angefeindet, bedroht und angegriffen. Deshalb hat sie einen Selbstverteidigungskurs gebucht - für sich und ihre Mitarbeiter.

CITYREPORT: Hessische Polizei führt Razzien gegen sexualisierte Gewalt an Kindern durchDie hessische Polizei hat in der vergangenen Woche bei Schwerpunktmaßnahmen insgesamt 75 Wohnungen durchsucht. Dabei wurden 78 Beschuldigte im Alter von 14 bis 77 Jahren festgenommen, denen sexueller Missbrauch von Kindern oder der Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie vorgeworfen wird. Es wurden 2.241 Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden.

TAGESSPIEGEL: Kanzleramt mit „Olaf lügt“ beschmiert: Polizei geht in Berlin mit Gewalt gegen „Letzte Generation“ vorEtwa 70 Aktivistinnen protestieren vor dem Kanzleramt. Die Polizei und ein Mann in Zivil gehen mit körperlicher Gewalt gegen die Klimaaktivistinnen vor.

BILD: Gewalt gegen Sanitäter in Stuttgart nimmt zuDer Stuttgarter Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Dr. Martin Schairer (71), legt erschreckende Zahlen vor und spricht von einem 'traurigen Rekord'. Ein Sanitäter wurde in der City geschlagen und die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Bedrohung. Am 12. Juli wurden in Stuttgart-S-Ost, S-Rohr und S-Süd weitere Gewalttaten gegen Sanitäter gemeldet.

