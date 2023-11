GeForce 474.64 & 474.66: Sicherheitsupdates für Kepler-GPUs und Windows 7 bis 8.1

Nvidia hat einen neuen Treiber für Grafikkarten der Serien GeForce 600 und GeForce 700 mit der Kepler-Architektur unter Windows 10 und Windows 11 sowie für alle Grafikkarten der Serien GeForce 600 bis RTX 3000 unter Windows 7, Windows 8 und...

COMPUTERBASE: GeForce 474.64 & 474.66: Sicherheitsupdates für Kepler-GPUs und Windows 7 bis 8.1Ein neuer Treiber schließt zehn Sicherheitslücken für Kepler-GPUs unter Windows 10 und 11 sowie Kepler bis Ampere für Windows 7 und 8.

GAMESTAR_DE: Windows 11 gegen Windows 10 zwei Jahre nach Release bei Spielern: Das sagt SteamDie neueste Windows-Version findet ihren stärksten Konkurrenten in ihrem Vorgänger.

COMPUTERBASE: Windows 11 Installationsassistent DownloadDer Windows 11 Installationsassistent unterstützt bei der Installation von Windows 11 aus Windows 10 heraus. Auch Windows 11 lässt sich mit dem Assistenten von einer älteren auf eine neuere Hauptversion aktualisieren. Anders als das Windows 11 Media Creation Tool kann das Programm kein Installationsmedium (USB-Stick) erstellen.

COMPUTERBASE: Windows 11 Media Creation Tool DownloadDas Windows 11 Media Creation Tool (MCT) ermöglicht das direkte Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 sowie den Download von ISO-Dateien und das Erstellen von USB-Sticks zur Installation von Windows 11 auf einem PC oder Notebook ohne Betriebssystem.

COMPUTERBASE: Partition Volume lässt sich nicht zusammenführen bzw. löschenHallo zusammen, ich habe von Windows 10 aif Windows 11 geupradet und entschloss mich wieder dazu auf Windows 10 zurück zu gehen. Dies erfolgte über eine komplette Neuinstallation. Festplatte wurde über die Benutzdefinierte Windows installationsmenü alle Formartiert. Ich nutze immer wieder...

WINFUTURE: Windows 11 InstallationsassistentMit dem Download des Windows 11 Installationsassistenten können Windows 10-PCs ohne großen Aufwand direkt auf Windows 11 aktualisiert werden. Ebenfalls aktualisiert das Programm eine bereits vorhandene Windows 11-Installation auf die aktuelle Version 23H2.

