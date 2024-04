Gefechte in Iran: Mehrere Tote bei Angriff auf Militärstützpunkte

Im Iran ist es in der Nacht auf Donnerstag zu Gefechte n gekommen, Stützpunkte der Armee wurden angegriffen. Es hat mehrere Tote gegeben. 18 Angreifer und 10 Sicherheitskräfte seien getötet worden, hieß es in einer Erklärung der Revolutionsgarden am Donnerstag, die Irans staatliche Nachrichten agentur verbreitete. Zuerst war in iranischen Medien noch die Rede von elf Tote n unter den Sicherheitskräften. Die Angriff e erfolgten demnach in der Nacht auf Donnerstag (4.

April) auf Militäreinrichtungen in den Städten Rask und Tschahbahar der Provinz Sistan und Belutschistan. Die Rede war von einem „vereitelten Terrorangriff“. Dem Kommandanten der Bodenstreitkräfte der Revolutionsgarde, Mohammad Pakpour, zufolge starteten die Angreifer eine koordinierte Offensive gegen mehrere Stützpunkte. Die Angriffe sollen um Mitternacht begonnen haben. Auf Videos des staatlichen Rundfunks waren Schusswechsel bei Straßengefechten zu sehen

