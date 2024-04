Gefahr für den klassischen Fußball?

Was haben Gerard Piqué, Lukas Podolski, Mats Hummels, Toni Kroos und Elias Nerlich gemeinsam? Sie bringen den Bolzplatz zurück - in die Hallen und die sozialen Medien. Schneller, intensiver Fußball auf dem Kleinfeld - das sind die neuen Ligen. Doch es gibt Kritik: Nur Entertainment , kein echter Sport ! Stimmt das? Das klärt der neue Bolzplatz .

Am kommenden Montag werden sich Lukas Podolski, Jule Brand und Hans Sarpei in ungewohnter Rolle gegenüberstehen: Als Manager von drei der vier Teams, die sich für das Final Four der besten Mannschaften der neu gegründeten Baller League qualifiziert haben.gibt es schon lange: Seit den 1970er Jahren organisieren sich Freizeitkicker in zahlreichen bunten Ligen selbst - weitgehend abseits der medialen Öffentlichkeit. Mit der Baller League gibt es nun eine Alternative zum herkömmlichen Fußball, die von vorneherein auf mediale Aufmerksamkeit setz

Fußball Bolzplatz Baller League Entertainment Sport

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Polizei-Gewerkschaft: Fußball-EM eine noch nie dagewesene Herausforderung/Terror-Gefahr und Hooligans beschäftigen SicherheitsbehördenOsnabrück (ots) - Nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wird die anstehende Fußball-Europameisterschaft eine bislang noch nicht dagewesene Herausforderung für die Sicherheitsbehörden. Andreas

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

David Wehner (Do Investment): Die Fußball-EM 2024 und die Frage der Attraktivität von Fußball-Aktien21.03.2024 -In weniger als drei Monaten beginnt am 14. Juni die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Und mit der Vorfreude der Fans aus ganz Europa auf das sportliche Großevent geraten auch

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

– Mehr als Fußball“ im ZDF – Zweite Staffel der Doku-Serie über die Frauen-Fußball-NationalmannschaftDas ZDF zeigt exklusiv die zweite Staffel der Doku-Serie 'Born for this – Mehr als Fußball'. In vier Folgen á 60 Minuten bietet sie Einblicke in das Teamgef

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Sex-Fall Horner könnte dramatische Folgen haben: Neue Gefahr für Red BullZerfällt Red Bull in alle Einzelteile? Seit Wochen knallt es beim erfolgreichsten Rennstall der Formel 1.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

Gefahr in Der Herr der Ringe: So oft haben sich Schauspieler verletztGIGA-Autor. Experte für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Gefahr in Obstschalen: Hepatitis-Erreger in importierten Erdbeeren identifiziertMarokko - In importierten Erdbeeren aus Marokko wurden Krankheitserreger festgestellt. Diese stellen ein 'ernsthaftes Risiko' für die Gesundheit dar.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »