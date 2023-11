Geekbench: Apples M3 Max schlägt den Snapdragon X Elite teils deutlich

In ersten Benchmarks zeigt sich Apples neue M3-Familie weiterhin als Platzhirsch unter den Arm-SoCs und nimmt es sogar mit einem Intel Core i9-13900K auf. Durchgesickert sind Werte zu M3 sowie M3 Max, die Qualcomms neuem Snapdragon X Elite schon...

COMPUTERBASE: Geekbench: Apples M3 Max schlägt den Snapdragon X Elite teils deutlichIn ersten Benchmarks zeigt sich Apples neue M3-Familie weiterhin als Platzhirsch unter den Arm-SoCs und nimmt es sogar mit Intel auf.

STERNDE: Apples Neuvorstellungen in Bildern: So schick sind die neuen MacsBei seinem Halloween-Event hat Apple iMac und Macbook Pro aufgefrischt. Hier sehen Sie die schicken neuen Produkte.

GAMESTAR_DE: Brandneuer MacBook Pro mit M3-Chip: Apples nächsten Schritt in Richtung Perfektion jetzt schon vorbestellen!Die M3-Chip-Familie von Apple eröffnet eine neue Ära im Laptop-Computing, und das MacBook Pro setzt die Messlatte höher als je zuvor.

HEISEONLINE: Sieben Jahre Touch Bar: Warum Apples OLED-Leiste kein Erfolg warMit der Einführung der ersten M3-Macs stellt Apple auch die Touch Bar ein. Die OLED-Funktionstastenleiste war zuletzt kaum mehr verwendet worden.

FN_NACHRICHTEN: USB-C Fehlanzeige: Apples iMac-Zubehör kommt weiterhin mit LightningApple hat zum ersten Mal seit 2021 einen neuen iMac vorgestellt. Jedoch wurde das Zubehör nicht angefasst, sodass trotz der Umstellung auf USB-C weiterhin auf Lightning gesetzt wird. Wir schreiben das

FN_NACHRICHTEN: Apples Wetter-Widget ist nicht auf Schnee vorbereitetSeit einigen Tagen bemerken viele Apple-User:innen einen eigenartigen Bug. Denn das Wetter-Widget zeigt ein Dateien-Icon auf ihren Sperrbildschirmen an. Der Anzeigefehler tritt jedoch nur bei Schneefall

