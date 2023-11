Geekbench: Apples M3 Max schlägt den Snapdragon X Elite teils deutlich

Gegenüber dem Chip von Qualcomm, welcher nur auf 12 Kerne kommt, hat der M3 Max mit 16 Kernen daher einen Vorteil. Der Stromverbrauch der M3-Serie ist nicht bekannt, Tests werden zeigen, ob Apple auch in der Leistung pro Watt mit Qualcomm mithalten kann. Diese soll laut Qualcomm über der des M2 Max liegen,Auch im Single-Core-Test platziert sich Apple an der Spitze und schlägt den Core i9 von Intel knapp.

Qualcomm platziert sich zwar hinter Apples M3, grundsätzlich liegen in diesem Test alle Chips jedoch sehr nah beieinander, der M3 Max fällt sogar auf das Niveau des X Elite zurück.Die zusätzlichen 50 Prozent an Performance-Kernen machen nicht vor der hauseigenen M2-Serie halt: Im direkten Vergleich wird die bisherige Speerspitze von Apple Silicon eingeholt. Während der Single-Core des M2 Ultra um 6 Prozent geschlagen wird, wird der Multi-Core beinahe eingeholt.

