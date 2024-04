Gedenktafel für Widerstandskämpfer gegen den NS-Terror enthüllt

Eberhard und Donata Helmrich wollten während des Nationalsozialismus „einfach normal sein in einer Zeit, in der die Normalität ,baden gegangen‘ war“. Das schreibt die FDP-Politikerin und Journalistin Cornelia Schmalz-Jacobsen. Sie leisteten Widerstand gegen den NS-Terror und retteten viele jüdische Menschen. Jetzt wurde in Berlin eine Gedenktafel für die Eheleute an deren ehemaligem Wohnhaus in der Westendallee 99f enthüllt.

Als Wehrmachtsoffizier und Landwirtschaftsexperte sorgte Eberhard Helmrich während des Zweiten Weltkriegs dafür, dass ein jüdisches Krankenhaus in Polen genug Lebensmittel erhielt. Er gründete dort auch einen Agrarbetrieb und beschäftigte rund 130 junge jüdische Männer. Die SS konnte er lange damit beschwichtigen, dass die Lebensmittel besonders auch den deutschen Besatzern zugutekamen

Gedenktafel Widerstand NS-Terror Berlin Eberhard Helmrich Donata Helmrich Judenrettung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Tagesspiegel / 🏆 42. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Straubing Tigers im Halbfinale: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!Straubing Tigers brechen ihren Viertelfinalfluch und stehen nach 3:2 im siebten Spiel gegen Schwenningen erstmals seit 2012 wieder im DEL-Halbfinale.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Füchse Berlin zittern sich zum Heimsieg gegen BalingenDie Füchse bleiben zwar weiter an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Doch gegen das Schlusslicht aus Balingen hatten die Berliner viel mehr Mühe als erwartet

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

»Wer Terror sät, wird Terror ernten«: SPD-Außenpolitiker Roth spricht Russland Opferrolle abDeutsche Politiker warnen vor einer Instrumentalisierung des Anschlags bei Moskau durch den Kreml. Russland sei ein Terrorstaat, sagt SPD-Politiker Roth. Ein CDU-Sicherheitsexperte hält sogar eine False-Flag-Operation für möglich.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

»Wer Terror sät, wird Terror ernten«: SPD-Außenpolitiker Roth spricht Russland Opferrolle abDeutsche Politiker warnen vor einer Instrumentalisierung des Anschlags bei Moskau durch den Kreml. Russland sei ein Terrorstaat, sagt SPD-Politiker Roth. Ein CDU-Sicherheitsexperte hält sogar eine False-Flag-Operation für möglich.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: 1:7 gegen Mannheim: Eisbären Berlin verpatzen Playoff-StartAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Hunderte demonstrieren in Berlin gegen AntisemitismusDer Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel ist fünf Monate her. Hunderte von Menschen demonstrieren am Holocaust-Mahnmal in Berlin gegen Antisemitismus. Darunter ist auch der Kultursenator.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »