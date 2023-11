Gedenken an von der Hamas verschleppte Menschen in Sydney

Am Strand von Bondi Beach in Sydney (Australien) haben Mitglieder der jüdischen Gemeinde Handtücher und Plakate in Gedenken an die von der Hamas verschleppten Menschen aufgehängt Peter amenda, René Garzke, Matthias Marburg, Alexander heinen, Robert Becker, KAren von Guttenberg, Birthe Wenge, Christopher Buhl, Matthias Hoffmann, wolfgang emrich und Oskar Luis BenderAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln.Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert.Im Norden des Gazastreifens ist es in der Nacht zu Donnerstag zu heftigen Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Kämpfern der Hamas gekommen. Der bewaffnete Arm der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation, die Kassam-Brigaden, berichteten von Konfrontationen im Nordwesten des Küstenstreifens. Die Kassam-Brigaden hätten Soldaten dort und südöstlich von der Stadt Gaza mit Panzerabwehrgranaten angegriffe

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 09:56 Israel: Mindestens 245 Menschen in den Fängen der Hamas +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

BILD: Jüdische Gemeinde in Sydney gedenkt der von der Hamas verschleppten MenschenMitglieder der jüdischen Gemeinde haben am Strand von Bondi Beach in Sydney Handtücher und Plakate aufgehängt, um an die von der Hamas verschleppten Menschen zu erinnern. In Israel haben Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen die Grenze überquert und barbarische Angriffe durchgeführt. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt und Israel mobilisiert Reservisten für eine Offensive. Im Gazastreifen warten rund 7000 ausländische Staatsangehörige auf ihre Ausreise.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 08:59 Fritz: 'Israel sagt, Häuser stürzten wegen Hamas-Tunneln ein' +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 20:12 Habeck kritisiert muslimischen Verbände: 'Zu wenige' haben sich von Hamas distanziert +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Nahostkonflikt: Raketenbeschuss auf Israel - diese Waffen haben Hamas und HisbollahDer Beschuss aus dem Gazastreifen und dem Libanon auf Israel reißt nicht ab. Die Terroristen von Hamas und Hisbollah verfügen über ein großes Arsenal verschiedener Raketen – und über noch mehr.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

BERLINERZEITUNG: Israel-Hamas-Krieg: „Gott hilft uns mehr als jede Armee“ – Ultraorthodoxe in Modi'in IllitModi’in Illit ist die wohl am stärksten abgeschottete Stadt Israels. Doch der Großangriff vom 7. Oktober hat auch diese ultraorthodoxe Gemeinschaft nicht unberührt gelassen.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen ⮕