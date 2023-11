Gedenken an verschleppte Menschen und Raketenterror in Israel

Am Strand von Bondi Beach in Sydney (Australien) haben Mitglieder der jüdischen Gemeinde Handtücher und Plakate in Gedenken an die von der Hamas verschleppten Menschen aufgehängt Peter amenda, René Garzke, Matthias Marburg, Alexander heinen, Robert Becker, KAren von Guttenberg, Birthe Wenge, Christopher Buhl, Matthias Hoffmann, wolfgang emrich und Oskar Luis BenderAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln.Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert.Die frühere Tennis-Weltranglistenzweite Ons Jabeur will einen Teil ihres Preisgeldes bei den WTA-Finals in Cancun den Menschen in Palästina spenden. „Es ist sehr hart, jeden Tag Kinder und Babys sterben zu sehen. Es ist herzzerreißend. (...) Es ist keine politische Botschaft, es ist Menschlichkeit. Ich möchte Frieden in dieser Welt. Das ist es“, sagte die 29 Jahre alte Tunesierin nach ihrem Erfolg über die Tschechin Marketa Vondrousova.Nach Ägypten wollen auch die Vereinigten Arabischen Emirate Verletzte aus dem Gazastreifen behandel

Türkei und Iran wollen Regionalkonferenz Um eine Ausweitung des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas abzuwenden, wollen die Türkei und der Iran eine Regionalkonferenz einberufen. „Wir wollen nicht, dass die menschliche Tragödie in Gaza sich zu einem Krieg entwickelt, der die Länder der Region betrifft", sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan am Mittwoch bei einem gemeinsamen Auftritt mit seinem iranischen Kollegen Hossein Amir-Abdollahian vor Journalisten in Ankara. Die Länder der Region müssten „ihrer Verantwortung gerecht werden".

Jordanien hat seinen Botschafter aus Israel zurückgerufen. Hintergrund ist offenbar die israelische Militäroperation im Gazastreifen. Außerdem wurde der israelische Botschafter in Jordanien aufgefordert, außerhalb des Landes zu bleiben. In der russischen Kaukasusrepublik Dagestan sind im Zusammenhang mit den antijüdischen Ausschreitungen an einem Flughafen 15 Menschen verurteilt worden. Wie die russische Nachrichten agentur Tass am Mittwoch berichtete, hätten Gerichte in dem mehrheitlich muslimischen Dagestan 15 an den Ausschreitungen Beteiligte zu kurzen Haftstrafen zwischen zwei und zehn Tagen verurteilt. Zwei weitere wurden demnach zu 60 Stunden Zwangsarbeit verurteilt.

NWNEWS: Jüdische Gemeinde in Paderborn öffnet sich trotz des Krieges in IsraelAufgrund des Krieges in Israel besucht die NRW-Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger die Synagoge in Paderborn.

