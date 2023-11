Gedenken an verschleppte Menschen am Bondi Beach in Sydney

Am Strand von Bondi Beach in Sydney (Australien) haben Mitglieder der jüdischen Gemeinde Handtücher und Plakate in Gedenken an die von der Hamas verschleppten Menschen aufgehängt Peter amenda, René Garzke, Matthias Marburg, Alexander heinen, Robert Becker, KAren von Guttenberg, Birthe Wenge, Christopher Buhl, Matthias Hoffmann, wolfgang emrich und Oskar Luis BenderAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln.Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert.Die frühere Tennis-Weltranglistenzweite Ons Jabeur will einen Teil ihres Preisgeldes bei den WTA-Finals in Cancun den Menschen in Palästina spenden. „Es ist sehr hart, jeden Tag Kinder und Babys sterben zu sehen. Es ist herzzerreißend. (...) Es ist keine politische Botschaft, es ist Menschlichkeit. Ich möchte Frieden in dieser Welt. Das ist es“, sagte die 29 Jahre alte Tunesierin nach ihrem Erfolg über die Tschechin Marketa Vondrousova.Nach Ägypten wollen auch die Vereinigten Arabischen Emirate Verletzte aus dem Gazastreifen behandel

