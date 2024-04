Gedenken an NSU-Opfer Mehmet Kubaşık in Dortmund

Mehmet Kubaşık wurde am 4. April 2006 vom Terrornetzwerk ' NSU ' in Dortmund ermordet. Mit einem Schweigemarsch haben rund 300 Menschen an den Dortmund er erinnert. Für Elif und Gamze Kubaşık ist der 4. April immer ein schwerer Tag. Es ist der Tag, an dem ihr Mann und Vater vom rechtsextremen Terrornetzwerk ' NSU ' in seinem Kiosk in der Dortmund er Nordstadt ermordet wurde. An der Gedenktafel vor dem ehemaligen Kiosk brechen die beiden Frauen in Tränen aus.

Das stille Gedenken muss erst ohne sie starten. An der Tafel legen Menschen Blumen nieder und halten eine Schweigeminute ab. Es regnet in Strömen. Trotzdem sind rund 300 Menschen zum Gedenken gekommen. Sie wollen an Mehmet Kubaşık und die anderen neun Opfer des rechten Terrornetzwerks erinnern. Mit einem Schweigemarsch geht es zum Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhof. Hier steht das Mahnmal für die 'NSU'-Opfer. Ein Redner erzählt vom Leben Mehmet Kubaşıks

