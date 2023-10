Straßenreinigung und des Winterdienstes werden sich 2024 verringern. Daszurückliegenden Mittwoch beschlossen haben.Betriebsergebnisses des Jahres 2022 mit einer Überdeckung in Höhe vonanderem durch eine Verringerung der Kraftstoffpreise bei dem Beauftragenverzeichnen.

Die Verringerung des kalkulierten Aufwandes um -1,7 % füraus dem Betriebsergebnis aus dem Jahr 2022 haben zur Folge, dass sich fürDes Weiteren haben die Stadtverordneten eine Änderung derStraßenreinigungsverzeichnis. Der öffentlich gewidmete Straßenabschnitt imneu aufgenommen. Weiterhin ergeben sich Änderungen imStraße und in einem Teilstück des Ostrower Damms.Winterdienstes vom wem zu leisten ist.

Weiterlesen:

CityReport »

Tour de France 2024: Historische NeuerungenMit mehreren Premieren wartet die Tour de France 2024 auf. Erstmals startet das größte Radrennen der Welt in Italien und endet wegen Olympia in Nizza und nicht in Paris. Weiterlesen ⮕

Das Schwarzbuch 2023/2024Das Schwarzbuch ist eine jährlich veröffentlichte Publikation des Bundes der Steuerzahler in Deutschland, in der verschiedene Fälle von Verschwendung von Steuergeldern und öffentlichen Mitteln aufgedeckt und kritisiert werden. Weiterlesen ⮕

Bei der 72-Stunden-Aktion 2024 wieder gemeinsam kreativ seinNächstes Jahr findet die beliebte 72-Stunden-Aktion wieder statt, Gruppen können sich bereits anmelden. Weiterlesen ⮕

Bürgergeld, Mindestlohn und Pflege: Wer 2024 mehr Geld bekommtNürnberg - Haben auch Sie bald mehr Geld auf dem Konto? Mit dem neuen Jahr steigen viele Leistungen und Regelsätze im Bereich Rente, Sozialhilfe oder Mindestlohn – wer von den Neuregelungen profitiert, lesen Sie hier. Weiterlesen ⮕

Pflegegeld 2024: Wie hoch ist es ab Januar?Das Pflegegeld wird 2024 erhöht. Je nach Pflegegrad erhalten Pflegebedürftige dann bis zu 45 Euro mehr. Weiterlesen ⮕

Tickets für die EM 2024: Erste Ticket-Phase endet heuteFußball-Fans können sich im kommenden Jahr auf eine Heim-EM freuen. Die erste Ticketphase geht heute zu Ende. Hier erfahren Sie, wie Sie bei der EM 2024 Live dabei sein können. Weiterlesen ⮕