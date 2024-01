GDL will mit Transdev verhandeln

Nach ihrem dreitägigen Streik auf der Schiene will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wieder verhandeln – nicht mit der Deutschen Bahn, aber mit dem kleineren Wettbewerber Transdev. Der Streik bei Transdev wurde von der GDL vorzeitig am Freitag um 12.00 Uhr beendet. Transdev bestätigte das neue Angebot und kündigte Verhandlungen für den kommenden Montag an.

Das Unternehmen habe der Gewerkschaft in einem neuen Angebot zugesichert, 'über sämtliche Kernforderungen der aktuellen Tarifrunde ernsthaft zu verhandeln' und als Angebot für eine Wiederaufnahme der Verhandlung eine Senkung der Wochenarbeitszeit angekündigt, teilte GDL-Chef Claus Weselsky mit. Das sei schon ein 'starkes Signal', so Weselsky, man müsse aber noch 'eine ganze Reihe von Punkten verhandeln, wir haben noch keinen Abschluss'. Den Fahrgästen bringt die vorläufige Entspannung zwischen GDL und Transdev ohnehin zunächst kaum etwas. Zum einen soll es Stunden dauern, bis Transdev das volle Zugangebot wiederherstellen kann





BR24 » / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Streik: Weselskys GDL will Bahnverkehr unbefristet lahmlegenClaus Weselsky, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) stimmt die Bahnkunden auf Streiks ein.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Was die Klage der Bahn gegen die GDL für weitere Streiks bedeutetDie Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL stecken fest - am Wochenende endet ein von der Gewerkschaft ausgerufener Weihnachtsfrieden. Die Bahn hat nun Klage gegen die GDL eingereicht - was genau steckt dahinter?

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Bauernproteste und Lokführerstreik in DeutschlandDie Bauern protestieren gegen ihre Dieselsubventionen und die Lokführer der Bahngewerkschaft GDL planen einen Streik ab morgen.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Vollblutpolitiker Wolfgang Schäuble stirbt nach langer KarriereWolfgang Schäuble, ein Vollblutpolitiker, der 51 Jahre lang Bundestagsabgeordneter war, ist nach schwerer Krankheit verstorben. Er hinterlässt eine außergewöhnliche politische Karriere und wird als ein Stück deutsche Geschichte betrachtet.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Digitalisierung in Deutschland verlangsamt sich nach der PandemieDie stellvertretende Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp stellt fest, dass die Digitalisierung in Deutschland nach dem Ende der Pandemie rückläufig ist. Es ist wichtig, dem entgegenzuwirken, um das Land nicht abgehängt zu lassen.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Abiama wechselt von Fürth nach KaiserslauternDer nigerianische Angreifer Dickson Abiama verlässt den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und schließt sich dem 1. FC Kaiserslautern an. Die genauen Details des Wechsels wurden nicht bekannt gegeben.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »