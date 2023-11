GDL will Arbeitszeit für Lokführer verkürzen

Die GDL will die Arbeitszeit für Lokführer verkürzen von 38 auf 35 Stunden; die Gehälter sollen um 555 Euro pro Monat steigen, Azubis sollen mehr bekommen, außerdem fordern die Gewerkschafter eine Inflationsprämie von 3000 Euro. Die Bahn bietet elf Prozent mehr Lohn sowie einen Inflationsausgleich von 2850 Euro, will die Arbeitszeit aber nicht verkürzen.

Noch in der vergangenen Woche hatten sich beide Seiten auf einen dicht getakteten, höhö, Fahrplan für die Verhandlungen geeinigt: acht Termine in fünf Wochen. Dann rief die Gewerkschaft überraschend zu 20 Stunden Ausstand auf. Die Bahn wertet das als Wortbruch. Gewerkschafts- und Lokführer Claus Weselsky sieht das anders: Man hätte früher anfangen können zu verhandeln, als die Friedenspflicht noch galt. Jetzt wettert er in Interviews: »Die Bahn-Basis kocht.«. »Es geht ihm auch um Macht bei den Beschäftigten.« Weselsky will auf keinen Fall schlechter dastehen als die deutlich größere Konkurrenzgewerkschaft EV

