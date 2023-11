GDL-Warnstreik beeinträchtigt Zugverkehr

Der GDL-Warnstreik hat begonnen und wird diesen Donnerstag den Zugverkehr prägen. Und dann? So kurz nach Verhandlungsbeginn ist die Stimmung zwischen den Tarifparteien denkbar schlecht. Viele Züge sind ausgefallen. Obwohl der zuvor herausgegebene Notfallplan entsprechend angelaufen ist, müssen Reisende nach Angaben eines Bahnsprechers mit starken Beeinträchtigungen rechnen. Neben dem Fernverkehr hat der Arbeitskampf gravierende Auswirkungen auch im Regionalverkehr und bei den S-Bahnen .

Am Kölner Hauptbahnhof blieb es am frühen Donnerstagmorgen entsprechend ruhig. An der DB-Information standen nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen keine Menschen. Von dem Warnstreik überrascht worden sei dort augenscheinlich niemand, sagte er. Die Bahn hatte bereits am Mittwoch einen Notfahrplan herausgegeben. Auf vielen Strecken war darin während der Arbeitsniederlegungen überhaupt kein Zugverkehr vorgesehen, auf anderen Strecken gab es nur ein stark reduziertes Angebot. Teilweise hatte die Bahn Ersatzbusse organisiert





Weiterlesen: RPONLİNE » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

WESERKURİER: Warnstreik der GDL: Bahn setzt auf Notfahrplan im FernverkehrAuf die erste Verhandlungsrunde folgt die erste Eskalation: Ab Mittwochabend wird der Bahnverkehr bundesweit von der Lokführergewerkschaft GDL bestreikt. Die Deutsche Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: Warnstreik der GDL in Berlin: S-Bahn fährt nach NotfahrplanDas Chaos blieb am Morgen aus. Die Bahn schaffte es, einen Notfahrplan bei der S-Bahn zu organisieren. Die private Odeg fährt bislang nach Plan, die BVG ist nicht betroffen.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

RBB24: Zugverkehr in Deutschland durch GDL-Streik beeinträchtigtDie meisten Züge stehen am Donnerstagmorgen still. Pendler und Bahnreisende sind wegen des GDL-Streiks auf einen Notfahrplan oder alternative Verkehrsmittel angewiesen. Betroffen sind neben dem Fernverkehr auch Regionalzüge und die Berliner S-Bahn.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

BR24: GDL-Streik bei der Bahn: Aktuelle Entwicklungen im News-TickerViele haben heute früh das Auto genommen. Wer kann bleibt daheim oder ist froh, dass er nícht auf S-Bahn oder andere Züge angewiesen ist. Der GDL Streik läuft und die Bahn hat nur ein sehr eingeschränktes Zugangebot am Start. Näheres laufend bei BR24

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: GDL-Chef schließt weitere Warnstreiks bei der Deutschen Bahn nicht ausBei der Bahn geht so gut wie nichts mehr. Wegen des Warnstreiks der GDL fallen etliche Verbindungen aus. In manchen Regionen wird heute kein einziger Zug fahren. In Berlin und Brandenburg sind zum Teil Busse im Einsatz.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Lokführer-Gewerkschaft GDL und die Geiselhaft der Bahn-KundenIst die Lokführer-Gewerkschaft GDL wirklich „gierig“ und nimmt die Gesellschaft mit dem Bahnstreik in „Geiselhaft“? Unser Autor Maximilian Both sagt: Nein, der Streik ist richtig! DeutscheBahn DeutscherGdl IGEB_Berlin PRO_BAHN

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »