GDL bereitet sich auf Arbeitskampf vor

Vorige Woche wirkte die Stimmung überraschend gut zwischen der GDL und der Bahn. Doch am Dienstag macht die Gewerkschaft deutlich: Sie bereitet alles für den Arbeitskampf vor. Über den Zeitpunkt schweigt sie.) wird den Bahnverkehr aller Voraussicht nach mit einem Warnstreik stören. Die Gewerkschaft hat dazu erste entscheidende Vorbereitungen getroffen und einen Streikbeschluss gefasst, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte.

Zuvor war bereits diemit der Information an die Öffentlichkeit gegangen - inklusive scharfer Kritik am GDL-Vorgehen. Ob tatsächlich und wann genau gestreikt wird, ließ die GDL zunächst offen. Ihr Sprecher kündigte eine Mitteilung für 18 Uhr am selben Tag an, in der alle offenen Fragen geklärt würden. Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln seit vergangenem Donnerstag einen neuen Tarifvertrag. Gewerkschaftschef Claus Weselsky hatte vor Beginn der Gespräche in zahlreichen Interviews angedeutet, dass es im Rahmen der Verhandlungszeit wohl auch zum Arbeitskampf seiner Gewerkschaft kommen wir

RPONLİNE: GDL kündigt Streik bei der Deutschen Bahn anDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL ) hat angekündigt, dass es in dieser Woche zu einem Streik bei der Deutschen Bahn kommen wird. Die Fahrgäste müssen mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

EXPRESS24: Deutsche Bahn: Kommen Streiks über Weihnachten 2023?Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft der Lokomotivführer ( GDL ) und der Deutschen Bahn sind Streik s in der Weihnachtszeit nicht ausgeschlossen.

FN_NACHRİCHTEN: Wissing fordert Weihnachtsfrieden im Bahn-TarifstreitBerlin - Im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL ) und der Deutschen Bahn warnt Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vor Streik s in der Weihnachtszeit. 'Weihnachten

FOCUSONLİNE: Warnstreiks im Ticker: Bahn ruft Kunden zu Verschiebung von Reisen aufDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL ) wird den Bahnverkehr diese Woche mit einem Warnstreik stören. Die Gewerkschaft hat dazu erste entscheidende Vorbereitungen getroffen und einen Streikbeschluss gefasst, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Alle aktuellen News rund um die Streiks im Ticker.

AZ_AUGSBURG: Streit zwischen Gewerkschaft der Lokomotivführer und Deutsche BahnDie Gewerkschaft der Lokomotivführer und die Deutsche Bahn sind im Streit. Nun sind Ausstände angekündigt, womöglich auch über Weihnachten. Ernsthaft? Eine kleine Polemik.

