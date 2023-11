Gaza und sein Verhältnis zur Hamas: Zwischen Zuspruch und Verdrängung

Der Krieg der Hamas gegen Israel ist blutig. Wie groß ist der Zuspruch der Palästinenser im Westjordanland für die Terrororganisation? Zehn Tage nach dem Terrorangriff der Hamas kursierte in den sozialen Medien ein Video, angeblich aus Ramallah im Westjordanland. Hunderte Männer skandierten darauf im Chor: „Wer eine Waffe hat, töte damit einen Juden oder gebe sie der Hamas!“ Die Quelle des Clips war unklar, ebenso seine Authentizität.

Rechtsgerichteten Kommentatoren diente er dennoch als Beweis dafür, dass der mörderische Judenhass der Hamas in der palästinensischen Gesellschaft tiefe Wurzeln hat. Präsident Izchak Herzog über die Palästinenser kurz nach dem Angriff auf einer Pressekonferenz. Später relativierte er: „Natürlich gibt es viele, viele unschuldige Palästinenser, die nicht einverstanden sind“ mit dem Terror der Hamas. Aber wie viele sind es? Eine neue Erhebung scheint eine Antwort zu geben – und lässt doch Fragen offe





AZ_Augsburg » / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wie der Krieg zwischen der Hamas und Israel die Welt spaltetDer taz-Talk aus aktuellem Anlass mit Mirna Funk und Ronya Othmann moderiert von Jan Feddersen.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Der islamistische Hamas-Terrorangriff auf Israel und der Krieg im GazastreifenDeutschland, die USA und Großbritannien stehen nach dem Hamas-Angriff fest hinter Israel. Der globale Süden sieht den Gaza-Konflikt etwas anders. In der Region werden zahlreiche Pro-Palästina-Stimmen laut.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Krieg in Israel: Israel setzt Krieg gegen Hamas mit „Nahkampf“ in Gaza fortIsraels Armee will die islamistische Hamas im Gazastreifen offenbar einkesseln. Das Küstengebiet sei jetzt zweigeteilt, heißt es. Derweil bekommen die Menschen unerwartet Hilfe aus der Luft. Alle Entwicklungen hier im Newsticker zum Krieg in Nahost.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Für die Hamas-Geiseln: Biden fordert 'Pause' im Krieg zwischen Israel und HamasDas Weiße Haus vermeidet es bislang, eine 'Waffenruhe' im Nahen Osten einzufordern. Mittlerweile macht US-Präsident Biden aber klar, wie wichtig eine zeitweilige Unterbrechung im Krieg im Gazastreifen ist.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 16:58 Blinken: Hamas soll Gaza nach dem Krieg nicht mehr kontrollierenBerlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Die Befreiung der von der Hamas verschleppten Geiseln bleibt ein Hauptziel der israelischen ArmeeDie israelische Armee setzt ihre Bemühungen fort, die von der Hamas verschleppten Geiseln zu befreien. Es gibt jedoch noch keine klaren Informationen über den Erfolg der Lokalisierung der Geiseln.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »