Der derzeit in Umfragen führende israelische Minister Benny Gantz hat vorgezogene Neuwahlen gefordert. Die eigentlichen Parlamentswahlen wären erst im Oktober 2026. Netanjahu s nationalkonservative Likud-Partei hatte bei den bisher letzten Wahlen im Dezember 2022 32 Sitze erhalten.

Israels Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz ist Chef der zweitgrößten Oppositionspartei, gehört aber trotzdem zum Kriegskabinett von Ministerpräsident Netanyahu. Nun will er Neuwahlen, aber noch nicht gleich.

Das Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, Benny Gantz, hat zu Neuwahlen im September aufgerufen. Diese werde Israel international Unterstützung verschaffen und die Spaltung innerhalb der Gesellschaft verringern, sagte Gantz bei einer Pressekonferenz.

Das Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, Benny Gantz, hat zu Neuwahlen im September aufgerufen. Gantz würde von einer Neuwahl profitieren: Umfragen zufolge würde die von ihm geführte Mitte-Rechts-Partei Nationale Union mit Abstand stärkste Fraktion werden.

Der derzeit in Umfragen führende israelische Minister Benny Gantz will die Israelis bald zu vorgezogene Neuwahlen aufrufen. Netanjahus Likud-Partei reagierte bereits.

Benny Gantz ruft zu Neuwahlen im September auf, um die israelische Gesellschaft wieder zu vereinen. Jair Lapid drängt darauf, die Regierung schon viel früher zu ersetzen.

Benny Gantz ruft zu Neuwahlen in Israel auf. Seine Partei könnte Umfragen zufolge stärkste Fraktion werden. Was sagt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Likud-Partei?

