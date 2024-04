Gaming-Zentrum Hi-Score darf länger in Hannovers Innenstadt bleiben

Das Gaming-Zentrum Hi-Score darf länger als ursprünglich geplant in Hannovers Innenstadt bleiben. Noch bis zum 13. Juli kann man das Zentrum im ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäude an der Hannoveraner Marktkirche besuchen. Wäre das "aufhof"-Projekt nicht verlängert worden, hätte Hi-Score am 29. Februar für die Öffentlichkeit schließen müssen.

Hi-Score ist eine Mischung aus Spielemuseum und E-Sports-Arena, das auf 1000 Quadratmetern neben Gaming-Fans und E-Sports-Begeisterten auch Unternehmen anlocken soll. Das Projekt ist von Organisatorin Regine Silbermann. Bis Dezember 2023 hatte Hi-Score laut den Betreibern über 15.000 Besucher. Hi-Score ist Teil des Konzepts "aufhof" der Stadt Hannover, das die kulturelle Zwischennutzung des leerstehenden Kaufhausgebäude in der Innenstadt zum Ziel hat. Dort soll in Zusammenarbeit mit Verbänden und Hochschulen eine Mischung aus Events, Netzwerk, Stadtentwicklung, Kultur, Wissenschaft und Innovation entstehe

