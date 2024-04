Gamer aus der Antarktis: Student aus Argentinien spielt auf Steam

Die Spiele-Plattform Steam erfreut sich weltweiter Beliebtheit. Download-Daten zeigen, dass sogar in der Antarktis Gamer ihrem Hobby frönen.haben mit einem Gamer gesprochen, der tatsächlich von der Antarktis aus auf Steam unterwegs ist. Wie sich herausstellt, handelt es sich nicht um einen Pinguin, sondern um den 24-jährigen Rodrigo Forneron , einen Studenten aus Argentinien .

Als wissenschaftlicher Techniker ist Forneron für die Wartungs- und Kontrollroutinen der Instrumente zuständig. Denn die Geräte müssen auch bei eisigen Temperaturen noch zuverlässig arbeiten. Titel wie Dark Soulks, Fallout, The Witcher, Project Zomboid und Valheim leisten Forneron in der Antarktis Gesellschaft. Wie der 24-Jährige berichtet, sei er sogar positiv überrascht gewesen, als er sich per Kabel mit dem Netzwerk verbunden und Steam online gestartet habe: Das habe relativ gut funktioniert.

Ein neues Survival-Spiel auf Steam zeigt, wie sich eure Nachbarschaft in der Zombie-Apokalypse schlagen würde

Steam Antarktis Gamer Rodrigo Forneron Argentinien

