David Benioff und D. B. Weiss, die Showrunner von Game of Thrones, sprechen im Interview über die Tode der Charaktere, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind. Ihre Favoriten dürften die Fans ebenfalls gut in Erinnerung haben. Die Fantasy-Serie ist neben Krieg, Sex und Intrigen vor allem für eines bekannt: Keine Figur war sicher vor einem unerwarteten und meist brutalen Tod.

Die Macher von Game of Thrones sprechen im Interview über das Ableben der Figuren, die gut vier Jahre nach dem Ende der Serie noch immer zu ihren erinnerungswürdigsten zählen. Game of Thrones: Schöpfer sprechen über Charaktertode Im Interview mit Josh Horowitz sprachen David Benioff und D. B. Weiss größtenteils über ihre neueste Netflix-Serie 3 Body Problem. Ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit durfte in der Episode des Podcasts Happy Sad Confused aber nicht fehlen

