Game of Thrones: Lohnt es sich, dem Serientrend sofort zu folgen?

Gehypte Serien sind eine tickende Zeitbombe. Bei Serien in der Größenordnung von Game Of Thrones , Succession und was es nicht alles gibt, lauert über lange Zeit hinweg an jeder Ecke ein Spoiler . Da ist es nur klug, einfach erst mal von nichts eine Ahnung zu haben. Wer die Namen der Seriencharaktere nicht kennt, interessiert sich nicht dafür, dass diese eine, unglaublich wichtige Person in Staffel 5, Episode 3, überraschend ablebt.

Während die Hype-Fans den Lieblingscharakteren hinterhertrauern und über die neueste Entwicklung der Handlung grübeln, lehnen sich die Geduldigen zurück und vergessen in der Zwischenzeit, was passiert sein soll. Ist der Hype abgeflacht, schlurfen sie dann in aller Seelenruhe zum Sofa und können die Serie „bingewatchen“

