Galerie am Stall in Hude: Neue Ausstellung 'silent pieces'

Giesen ist fasziniert von der Arbeit der beiden Frauen. Denn auf ihre ganz eigene Art erschaffen die Frauen eine ruhige, meditative Atmosphäre. In ihrer Kunst erschafft Wachter Porzellanobjekte. Speziell für die Ausstellung in Kirchkimmen hat sie höhere Objekte erstellt. Ihre Werke – zumeist in Reinweiß – zeichnen sich durch zylindrische Formen aus.

Auf Wachter wurde Giesen aufmerksam, als sie 2016 in Oldenburg den Preis der neuen Keramik erhielt und in diesem Zuge im Oldenburger Schloss ausstellte. Wachters Werke zeichnen sich dadurch aus, dass alltagsgeeignete Gegenstände – wie Gefäße und Schalen –, aber auch künstlerische Objekte durch ihre Reinheit und Ästhetik überzeugen. Mit Wachters 18 Stücken ist erstmals Keramik in der Galerie zu sehen.

Eine weitere Gemeinsamkeit der beiden Frauen ist die Verbindung zu Fernost, erklärt Giesen. So stellte Seifert bereits in Japan und Wachter in Südkorea aus. Die Einflüsse ließen sich in der Kunst der Frauen spüren, so der Galerist.

Eröffnet wird „silent pieces“ diesen Sonntag, 5. November, um 15 Uhr. Beide Künstlerinnen werden vor Ort sein und im Gespräch mit Giesen in die Ausstellung einführen. Zudem wird der Oldenburger Jazzmusiker Hannes Claus mit einer „musikalischen Intervention“ mit dabei sein. Zu sehen ist die Ausstellung bis Sonntag, 10. Dezember, immer mittwochs bis freitags und sonntags jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter www.galerie-am-stall-hude.de.

