G2 gewinnt den zweiten Split der LEC-Saison

Das Trophäenkabinett von G2 ist um ein LEC -Schild reicher. Am Wochenende gewann das Team aus Berlin auch den zweiten Split der laufenden Spielzeit.

Nächster LEC-Titel gesichert: Finals-MVP 'Caps' und G2 triumphierten auch im zweiten Split der neuen Saison.Dabei hatte es in der Regular Season noch ausgesehen, als ob es zumindest kurzzeitig eine Wachablösung im europäischen League-of-Legends-eSport geben könnte. Gleich vier Teams waren mit identischer Bilanz an der Spitze der Tabelle gelandet und in die Play-offs eingezogen.

Gegner im Endspiel war die britische Organisation Fnatic. Im Halbfinale des Upper Bracket scheiterte das Quintett noch mit 0:2 an G2, sicherte sich die Chance auf Revanche allerdings im Lower Bracket - per spektakulärem Comeback gegen BDS. 0:2 lag das ehemalige Team von 'Rekkles' bereits zurück, zauberte dann aber einen Reverse Sweep aufs Parkett und legte so das spektakulärste Match der Play-offs hin.

Die Qualifikation für das Mid-Season Invitational und die LEC Finals hatte sich G2 bereits durch den Winter Split gesichert, strich aber weitere 40.000 Euro Preisgeld ein. Noch lange nicht genug für den Dominator des europäischen LoL-eSports:"2/4", twitterten Celik und Jungler Martin 'Yike' Sundelin unisono nach dem Titel und versahen ihre Posts mit einem Pokal-Emoji.

G2 LEC Zweiter Split Titel Finale Esports

