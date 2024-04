Fürth gewinnt gegen Kaiserslautern

Erstmals nach fünf Spielen ist Fürth wieder ein Pflichtspielsieg gelungen. Gegen Pokalfinalist Kaiserslautern wurde Doppelpacker Wagner spät zum Matchwinner .Fünf sieglose Spiele in Serie hatte Fürths Coach Alexander Zorniger nach dem Derbysieg gegen Nürnberg hinnehmen müssen.

Der Lucky Punch für Fürth in einem intensiven und bis zum Schluss spannenden Spiel war nicht unverdient, weil die SpVgg nach dem Seitenwechsel nicht mehr nur überlegen, sondern auch deutlich gefährlicher war als der FCK, der nur in der ersten Hälfte überzeugen konnte.

FCK-Keeper Himmelmann allein war es aus Sicht des Pokalfinalisten zu verdanken, dass das Spiel in diesen Minuten nicht kippte. Nicht nur hatte er gegen Lemperle stark mit dem Fuß pariert, sondern er legte kurze Zeit später gleich noch zwei herausragende Paraden gegen Hrgota und den folgenden Nachschuss Srbenys nach, dessen Jubel ob einer Abseitsstellung des Kleeblatt-Kapitäns aber unterbunden worden wäre .

Hrgota hatten die Gäste aus den Augen verloren und ihm damit genug Raum überlassen, um den einlaufenden Wagner zu bedienen, der per Doppelpack den viel umjubelten ersten Fürther Sieg nach fünf Spielen ohne Erfolg besiegelte .

