Fürth gegen Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth wirbelt trotz verschossenem Elfmeter

Vierter Saisonsieg für die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga: Durch die Treffer von Julian Green (45.), Armindo Sieb (47.), Dickson Abiama (74.) und Tim Lemperle (75.) schieben sich die Franken zumindest bis Samstag in die obere Tabellenhälfte. Mit nun 15 Punkten ist die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger im Soll. Vor allem vor den eigenen Fans stimmt die Leistung.

Es wurde der erwartete Abnutzungskampf zwischen den heimstarken Fürthern und den auswärtsschwachen Osnabrückern in der ersten Hälfte. Zwar waren die Hausherren von Beginn an die aktivere Mannschaft mit mehr Ballbesitz. Daraus resultieren jedoch nur wenige klare Torchancen.

Die erste gute Gelegenheit zur Führung verpasste Branimir Hrgota in der 22. Minute. Lennart Grill parierte seinen schwach geschossenen Foulelfmeter. Schließlich gelang vor der Pause aber doch noch die verdiente Führung. Julian Green setzte in der 45. Minute einen Freistoß sehenswert links oben in die Maschen. Die Gäste hatten bis dahin nur einen einzigen Torschuss durch Dave Gnaase abgegeben. headtopics.com

