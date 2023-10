Fürth feiert ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Osnabrück

Trotz des zweiten Fehlschusses von Fürths Kapitän Branimir Hrgota (vergab schon in der Vorwoche beim 0:2 in Hamburg vom Punkt), feierte das Kleeblatt einen völlig ungefährdeten 4:0 -Sieg gegen den VfL Osnabrück.Ein Traum-Freistoß von Julian Green in den rechten oberen Winkel kurz vor der Pause (45.), ließ die Fürther Elfer-Flatter schon zur Halbzeit vergessen. Nach dem Wechsel kam der Fürther Tor-Express dann so richtig ins Rollen. Sieb per abgefälschten Schuss (48.) und ein Doppelschlag von Dickson Abiama und Tim Lemperle binnen zwei Minuten (74./75.), schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.Damit waren die völlig überforderten Gäste am Ende dann sogar noch gut bedient. Für Fürth war es schon der vierte Sieg im sechsten Heimspiel. Fürth-Trainer Trainer Alexander Zorniger (55): „Wie die Mannschaft den verschossenen Elfer weggesteckt hat, war richtig gut. Es war ein hochverdienter Heimsieg. Uns tut die Luft hier einfach gut. Wir entwickeln gerade zu Hause eine enorme Wucht. Weiterlesen:

