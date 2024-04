Fürstin Charlène und Fürst Albert eröffnen Miniatur-Wunderland in Hamburg

Einmal durch die Straßen Monaco s flanieren und den Ausblick genießen, den Fürstin Charlène und Fürst Albert täglich aus ihrem Palast haben. Dieser Wunsch lässt sich nun auch für kleines Geld realisieren. Ein Hauch royaler Glanz wird künftig einen festen Platz in Deutschland haben. Das Miniatur-Wunderland in Hamburg macht's möglich. Zur Eröffnung der neuen Welt „ Monaco “ haben sich keine Geringeren als Fürstin Charlène und Fürst Albert selbst angesagt (siehe Video oben).

Das Regentenpaar wird sich am 25. April in der Hansestadt die Ehre geben. Das berichtet unter anderem das Hamburger Abendblatt. Nimmt Fürstin Charlène ein Bad in der Menge? Auch interessant: Fürst Albert ändert heimlich die Thronfolge – Charlène wird ihrer Macht beraubt Ob sich Fürstin Charlène, die erst kürzlich beim Rosenball alle Blicke auf sich zog, anschließend beim Bad in der Menge zeigen wird, ist noch unklar. Die Details des Deutschland-Besuches sind noch nicht bekann

