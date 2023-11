Für junge Menschen ist Bezahlung bei Berufs- und Ausbildungswahl am wichtigsten

Für junge Menschen ist die Bezahlung bei der Berufs- und Ausbildungswahl am wichtigsten. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach wollen 81 Prozent der Befragten gute Verdienstmöglichkeiten. Sinn und Zweck des Jobs seien eher zweitrangig.ist es wichtiger denn je, sich an die junge Zielgruppe anzupassen“, sagte der WJD-Bundesvorsitzende Tobias Hocke. An der Online-Umfrage haben vom 5.

bis zum 10. September 1012 Männer, Frauen und divers-geschlechtliche Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren teilgenommen. Damit gehören die Befragten im weitesten Sinne der sogenannten Generation Z an, zu der in etwa die Geburtenjahrgänge ab 1995 gezählt werden., betonte der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), Friedrich Hubert Esser. „Früher war man darauf bedacht, sich in Betrieben einzufinden und Leistung zu zeigen - weniger bereits vor dem ersten Arbeitstag mit eigenen Ansprüchen zu kommen, was man heute tut.

