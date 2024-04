Funkzellenabfrage: Justizsenat beendet Probe-Echtbetrieb

Bei einer Funkzellenabfrage fordern Ermittler von Mobilfunknetzbetreiber n die Verbindungsdaten aller Geräte, die sich in einem bestimmten Zeitraum mit Mobilfunkmasten in einem Gebiet verbunden haben. Die Unternehmen übergeben große Datensätze, in denen die Polizei Verdächtige sucht. Statistisch gesehen landen alle Handybesitzer, dass die Polizei ihre Daten hat. Doch das passiert normalerweise nie. Die Ermittler:innen haben keine Anschrift, können also keine Briefe schicken.

Aber sie haben die Telefonnummer, also können sie anrufen oder eine SMS schicken.Der aktuelle Justizsenat unter Felor Badenberg definiert die fast zehnjährige Geschichte des Projekts jetzt als „Erprobung“. Das Haus der ehemaligen Verfassungsschützerin definiert die zwei Jahre, in denen das System zehntausende Benachrichtigungen an tausende Nutzer verschickte, als „Probe-Echtbetrieb“ und entscheidet, diesen zum Jahreswechsel zu beenden. Diese Interpretation ist ne

Funkzellenabfrage Justizsenat Probe-Echtbetrieb Mobilfunknetzbetreiber Verbindungsdaten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



netzpolitik_org / 🏆 56. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Russlands Wirtschaft besorgt: Sanktionen stellen China-Pakt auf ProbeDie finanziellen Bande zwischen China und Russland erleben eine Zerreißprobe. Chinas Entscheidung, den Zahlungsverkehr mit sanktionierten russischen Banken einzuschränken, markiert einen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen. Trotz langwieriger Verhandlungen bleibt eine Einigung über Kredite in der chinesischen Währung Yuan aus.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Russlands Wirtschaft besorgt: Sanktionen stellen China-Pakt auf ProbeDie finanziellen Bande zwischen China und Russland erleben eine Zerreißprobe. Chinas Entscheidung, den Zahlungsverkehr mit sanktionierten russischen Banken einzuschränken, markiert einen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen. Trotz langwieriger Verhandlungen bleibt eine Einigung über Kredite in der chinesischen Währung Yuan aus.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Russlands Wirtschaft besorgt: Sanktionen stellen China-Pakt auf ProbeDie finanziellen Bande zwischen China und Russland erleben eine Zerreißprobe. Chinas Entscheidung, den Zahlungsverkehr mit sanktionierten russischen Banken einzuschränken, markiert einen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen. Trotz langwieriger Verhandlungen bleibt eine Einigung über Kredite in der chinesischen Währung Yuan aus.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Angriff auf Hilfskonvoi: Tusk sieht Solidarität mit Israel 'auf harte Probe' gestelltEin israelischer Luftschlag trifft in Gaza einen Hilfskonvoi mit mehreren Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen. Dabei stirbt auch ein Pole. In einer direkt an Israels Premier Netanjahu gerichteten Nachricht bekundet der polnische Regierungschef Tusk seinen Zorn über den Vorfall.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Russlands Wirtschaft besorgt: Sanktionen stellen China-Russland-Pakt auf ProbeDie finanziellen Bande zwischen China und Russland erleben eine Zerreißprobe. Chinas Entscheidung, den Zahlungsverkehr mit sanktionierten russischen Banken einzuschränken, markiert einen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen. Trotz langwieriger Verhandlungen bleibt eine Einigung über Kredite in der chinesischen Währung Yuan aus.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Russlands Wirtschaft besorgt: Sanktionen stellen China-Russland-Pakt auf ProbeDie finanziellen Bande zwischen China und Russland erleben eine Zerreißprobe. Chinas Entscheidung, den Zahlungsverkehr mit sanktionierten russischen Banken einzuschränken, markiert einen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen. Trotz langwieriger Verhandlungen bleibt eine Einigung über Kredite in der chinesischen Währung Yuan aus.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »