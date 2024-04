Funkel führt Kaiserslautern ins Pokalfinale

In seiner ersten Saison als Spieler des 1. FC Kaiserslautern im Alter von 27 Jahren im Pokalfinale und unterlag damals Eintracht Frankfurt mit 1:3. Nun, 43 Jahre später, führte er die Pfälzer als Trainer ins Endspiel."Das ist unfassbar. Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten", meinte er in derin Saarbrücken. Später gab er bei Sky zu, dass er selbst überrascht sei.

"Ich habe im Traum nicht daran gedacht, nochmal als Trainer nach Berlin zu fahren", meinte der 70-Jährige und sagte fast schon selig:"Jetzt ist tatsächlich ein Traum in Erfüllung gegangen." Es war aber ein gehöriges Stück Arbeit nötig, um diesen zu realisieren. Funkel gab zu, dass der eigene Spielplan auf einer sicheren Defensive aufbaute. Dieser habe dann auch dazu geführt, dass es gerade in den ersten 45 Minuten für die Zuschauer kein gutes Spiel war."Das war so, das muss man klar sagen", gab Funkel zu und erklärte zugleich, dass das nötig wa

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

DFB-Pokal: Saarbrücken – Lautern 0:2, Funkel flutscht ins Pokalfinale!Dem Pokal-Schreck getrotzt! Kaiserslautern gewinnt in Saarbrücken 2:0, verhindert damit die Final-Sensation des Drittligisten und fährst selbst nach Berlin.

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

'Möchte das gerne nochmal erleben': Funkel und die besondere Pokalfinale-BeziehungVideo: Am Dienstagabend tritt der 1. FC Kaiserlautern beim DFB-Pokal-Halbfinale in Saarbrücken an - für FCK-Trainer Friedhelm Funkel ein besonderes Spiel gegen die "favorisierten" Gastgeber.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

'Möchte das gern nochmal erleben': Funkel und die besondere Pokalfinale-BeziehungVideo: Am Dienstagabend tritt der 1. FC Kaiserlautern beim DFB-Pokal-Halbfinale in Saarbrücken an - für FCK-Trainer Friedhelm Funkel ein besonderes Spiel gegen die "favorisierten" Gastgeber.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

1. FC Kaiserslautern: Funkel gibt Ache-Entscheidung bekannt!Das macht er sonst nicht. Kaiserslauterns Trainer Friedhelm Funkel (70) hat sich Ostermontag um 12 Uhr die Pressekonferenz des 1. FC Saarbrücken angeguckt

Herkunft: BILD_Sport - 🏆 43. / 63 Weiterlesen »

DFB-Pokal: Kaiserslautern steht dank Ritter und Toure im DFB-Pokalfinale​Die sensationelle Pokalreise des 1. FC Saarbrücken hat im Halbfinale ein Ende gefunden. Der Drittligist unterliegt gegen den ligahöheren 1. FC Kaiserslautern mit 2:0. Marlon Ritter und Almamy Toure treffen für das Team von Friedhelm Funkel.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Patzer stoppt Saarbrücker Traum: Zweitligist Kaiserslautern zieht ins DFB-Pokalfinale einIm ersten DFB-Pokalhalbfinale schlägt der FC Kaiserslautern in einer umkämpften Partie den Drittligisten FC Saarbrücken dank eines schweren Torwartfehlers. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel steht zum achten Mal im Berliner Endspiel, dem FCS tut die Pleite 'extrem weh'.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »