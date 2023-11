Fünf Spiele, die 2024 für die Nintendo Switch erscheinen sollten

Die Nintendo Switch schreitet langsam ihrem Ende entgegen und so gut wie jede große Serie des japanischen Unternehmens konnte sich über einen neuen Ableger freuen. Neben den bekannten Namen wie Star Fox oder einem großen F-Zero, die jedoch immer noch nicht das Hybrid-System beglückt haben, gibt es auch kleinere Titel, die ich sehr vermisse. Fünf von ihnen habe ich nun aufgelistet. Warum sollten sie 2024 für die Nintendo Switch erscheinen? Was sind ihre Besonderheiten? All das erfahrt ihr jetzt.

Die Sortierung ist dabei völlig zufällig und folgt keiner speziellen Reihenfolge. Mario & Luigi Mit Super Mario RPG und Paper Mario: Die Legende vom Äonentor erhält die Nintendo Switch die vielleicht zwei besten Rollenspiele mit dem italienischen Klempner und auch Paper Mario: The Origami King ist ein … akzeptabler Titel, doch es gibt auch eine andere Serie, die gerade auf dem Nintendo DS und Nintendo 3DS eine Vielzahl an Ablegern bekommen hat. Die Rede ist von Mario & Luig





🏆 24. ntower_de » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Test zu Landwirtschafts-Simulator 23: Nintendo Switch Edition - Nintendo Switch - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinTest zu Landwirtschafts-Simulator 23: Nintendo Switch Edition für Nintendo Switch. In der Kategorie der Berufssimulationen ist der Landwirtschafts-Simulator seit jeher der Platzhirsch. Fast schon traditionell veröffentlicht…

Herkunft: ntower_de - 🏆 24. / 60,984 Weiterlesen »

Garden Life erblüht 2024 auch auf der Nintendo Switch - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinDer Publisher Nacon und das Entwicklungsstudio Stillalive Studios haben bekannt gegeben, dass das Spiel Garden Life 2024 auch für die Nintendo Switch…

Herkunft: ntower_de - 🏆 24. / 60,984 Weiterlesen »

TowerCast #239: Nintendo Direct zeigt weitere Nintendo Switch-Spiele für 2024 - ntowerVergangenen Donnerstag wurde die neueste Nintendo Direct ausgestrahlt. Grund genug, dass sich Adis, Kim und Florian mal zusammensetzen, um darüber…

Herkunft: ntower_de - 🏆 24. / 60,984 Weiterlesen »

Trotz Switch 2-Gerüchten: Eure Nintendo Switch wird noch bis mindestens 2025 versorgt, sagt Nintendo-ChefNintendo hat klargestellt, dass der Lebenszyklus der Switch noch nicht vorbei ist. Selbst wenn die Switch 2 kommt, können wir also noch Spiele für den...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 24. / 60,984 Weiterlesen »

Nintendo äußert sich zur möglichen Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch-Nachfolger - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinWährend alle GameBoy-Spiele auf dem GameBoy Advance abgespielt werden konnten, ist das Thema Abwärtskompatibilität bei Nintendo-Heimsystemen erst… Was ist das nun wieder für eine nichts-sagende Aussage. Hoffe das sie sich am Ende ein Beispiel beim Thema bei Microsoft nehmen.

Herkunft: ntower_de - 🏆 24. / 60,984 Weiterlesen »

Nintendo Switch Sports-Handtuch im My Nintendo Store erhältlich - ntower - Dein Nintendo-OnlinemagazinWer beim Spielen von Nintendo Switch Sports schon einmal ins Schwitzen kommt, könnte diesen neuen Fanartikel aus dem My Nintendo Store gebrauchen:…

Herkunft: ntower_de - 🏆 24. / 60,984 Weiterlesen »