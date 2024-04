Funding Circle Plc: TVR-Total Voting Rights Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Plc: TVR-Total Voting Rights 02-Apr-2024 / 16:53 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 April 2024 LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 Funding Circle Holdings plc (the"Company") Total Voting Rights In accordance with the Financial Conduct Authority's Disclosure and Transparency Rule 5.6.

1, the Company announces the following information. As at 28 March 2024, the Company's issued share capital consists of 359,243,191 ordinary shares of 0.1p each, all with voting rights. The Company holds no ordinary shares in Treasury. The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Disclosure and Transparency Rule

