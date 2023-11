Fund von Gegenstand - Polizeieinsatz bei Hessischem Rundfunk

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks (hr) in Frankfurt ist am Morgen ein größerer Polizeieinsatz angelaufen. Es handele sich um einen"handgranaten-ähnlichen Gegenstand", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Auch ein hr-Sprecher bestätigte den Fund, über den auch hessenschau.de am Morgen berichtete.

Nach Angaben des Polizeisprechers sind Spezialisten vor Ort, die den Gegenstand untersuchen. Noch könne nicht gesagt werden, ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausgehe. Er sei in einem nicht-öffentlichen, für Besucher nicht zugänglichen Bereich gefunden worden.

Erst am Dienstagmorgen war in einer belebten S- und U-Bahnstation in der Frankfurter Innenstadt eine funktionstüchtige Handgranate entdeckt worden. Ob möglicherweise ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar.

Sie haben nicht die Berechtigung zu kommentieren. Bitte beachten Sie, dass Sie als Einzelperson angemeldet sein müssen, um kommentieren zu können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Hessen: Einsatz bei Hessischem Rundfunk nach Fund von GegenstandAktuelle Nachrichten aus Hessen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Notfälle: Einsatz bei Hessischem Rundfunk nach Fund von GegenstandFrankfurt (lhe) - Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks (hr) ist am Morgen ein größerer Polizeieinsatz

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Fusion des Helvetica Swiss Opportunity Fund mit dem Helvetica Swiss Commercial FundDie Fusion mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) soll im ersten Halbjahr 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert werden.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Verdächtiger Gegenstand sorgt für Probleme in FrankfurtEin verdächtiger Gegenstand an der Hauptwache in Frankfurt hat zu Zugausfällen und Verkehrsproblemen geführt. Experten des Landeskriminalamts haben den Gegenstand sichergestellt und zur Untersuchung nach Wiesbaden gebracht.

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Polizeimitteilung: In Hauptwache gefundener Gegenstand war HandgranateFrankfurt/Main (lhe) - Bei dem am Dienstagmorgen an der Frankfurter Hauptwache gefundenen Gegenstand handelt es sich laut Polizei um eine Handgranate. Ob

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Hessen: In Hauptwache gefundener Gegenstand war HandgranateAktuelle Nachrichten aus Hessen

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕