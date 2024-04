Füchse Berlin erreichen souverän das Viertelfinale in der European League

Nach dem Hinspielsieg ließen die Berliner auch daheim gegen Schaffhausen nichts anbrennen. Im Viertelfinale geht es gegen die Franzosen aus Nantes. Berlin (dpa/bb) – Die Handballer der Füchse Berlin haben souverän das Viertelfinale in der European League erreicht. Der Bundesligist gewann am Dienstag das Playoff-Rückspiel vor 4717 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen nach einer starken ersten Hälfte mit 34:28 (18:11).

Bereits das Hinspiel hatten die Füchse 32:28 gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Nils Lichtlein und Mathias Gidsel mit je sieben Toren. Im Viertelfinale treffen die Füchse auf das französische Spitzenteam HBC Nantes, gespielt wird am 23. und 30.April. Trainer Jaron Siewert musste zwar auf den kurzfristig erkrankten Fabian Wiede verzichten, sein Team wollte aber von Beginn an keine Zweifel am Weiterkommen aufkommen lassen. So legten die Gastgeber mit viel Schwung los und führten nach neun Minuten bereits mit 5:

