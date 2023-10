Füchse Berlin entgehen knapp einer Niederlage

Der Tabellenführer Füchse Berlin entgeht knapp einer Niederlage und bleibt weiterhin ungeschlagener Tabellenführer. Nach einer 50-minütigen Führung mit bis zu 7 Toren Vorsprung, gleichen die Gummersbacher in der 55. Minute zum 27:27 aus. Die Berliner machen viele Fehler und nehmen schlechte Würfe. Trotzdem sind sie am Ende glücklich über den Punkt und bleiben ungeschlagen. Lasse Andersson hat einen schlechten Tag erwischt und trifft nur einmal von sieben Versuchen. Jerry Tollbring verhindert mit dem 30:30 in den letzten 30 Sekunden die erste Niederlage der Füchse Berlin in dieser Saison Weiterlesen:

BILD_Sport »

- Füchse Berlin : | GruppenrundeInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel San Fernando - Füchse Berlin Weiterlesen ⮕

VfL Gummersbach - Füchse Berlin : | 11. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel VfL Gummersbach - Füchse Berlin Weiterlesen ⮕

VfL Gummersbach - Füchse Berlin 1:1 | 11. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel VfL Gummersbach - Füchse Berlin Weiterlesen ⮕

VfL Gummersbach - Füchse Berlin 30:30 | 11. SpieltagEreignisse beim Spiel VfL Gummersbach - Füchse Berlin Weiterlesen ⮕

Füchse Berlin mit erstem Punktverlust: Remis in GummersbachDie Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga nach zehn Siegen ihren ersten Punktverlust erlitten. Weiterlesen ⮕

Handball: Füchse Berlin mit erstem Punktverlust in GummersbachBerlin - Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga nach zehn Siegen ihren ersten Punktverlust erlitten. Die Berliner kamen am Freitagabend Weiterlesen ⮕