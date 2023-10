Füchse Berlin bleiben ungeschlagen trotz Unentschieden gegen Gummersbach

Der Tabellenführer bleibt nach einem Unentschieden weiterhin ungeschlagen. Die Füchse führten zeitweise mit 7 Toren Vorsprung, aber ließen sich in den letzten Minuten von Gummersbach einholen. Trainer Jaron Siewert ärgert sich über die Fehler seines Teams, ist aber dennoch zufrieden mit dem Punktgewinn. Weiterlesen:

