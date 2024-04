Fußverletzung: Selke droht erneute Ausfallzeit

Davie Selke (29), bisher sechs Saisontore, droht schon wieder auszufallen. Beim irren 2:1-Sieg gegen Bochum hat sich Selke erneut am linken Fuß verletzt. Nach einem Kopfball-Duell war er unglücklich aufgekommen, humpelte sofort und wurde in der 68. Minute ausgewechselt. Steffen Tigges (25), Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, sagte später: „Das sah schon schrecklich aus.“ An DIESEM Fuß hatte sich Selke zum Jahresstart bereits beim 1:1 gegen Heidenheim einen Bruch zugezogen.

Selke war daraufhin knapp acht Wochen ausgefallen.Es waren dramatische Szenen, die sich in Müngerdorf abspielten. Selke musste gestützt von den Kollegen zum Feiern über den Platz geführt werden. Humpelte danach frustriert mit einem dicken Eisbeutel am Fuß Richtung Kabine, hüpfte dann mit dem rechten Bein die Treppe runter.Sport-Boss Christian Keller (45) gibt leichte Entwarnung: „Nach der ersten Einschätzung ist nichts gebroche

Davie Selke Fußverletzung Ausfallzeit Kopfball-Duell Bochum

