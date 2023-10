Fußballspruch des Jahres: Referee Aytekin über Musiala

Der Fußballspruch des Jahres stammt von Schiedsrichter Deniz Aytekin. Der Referee vom TSV Altenberg setzte sich auf der Gala zum Deutschen Fußball-Kulturpreis 2023 in Nürnberg mit seinem Spruch über Jamal Musiala vom FC Bayern München durch: «Wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach.

Der 45-Jährige hatte den Spruch zum Münchner Thomas Müller beim 6:1 des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt im Eröffnungsspiel der Bundesligasaison 2022/2023 gesagt. Der von der Akademie seit 2006 vergebene Preis ist mit 5000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck dotiert. Den Fußballspruch des Jahres 2022 hatte Nationalspielerin Lena Oberdorf geliefert.

Weiterlesen:

nwnews »

Fußballspruch des Jahres: Referee Aytekin über MusialaSeit 2006 wird der Deutsche Fußball-Kulturpreis verliehen. Eine Kategorie widmet sich dem Fußballspruch des Jahres. Der Sieger ist diesmal ein Schiedsrichter. Weiterlesen ⮕

Fußballspruch des Jahres: Referee Aytekin über MusialaSeit 2006 wird der Deutsche Fußball-Kulturpreis verliehen. Eine Kategorie widmet sich dem Fußballspruch des Jahres. Der Sieger ist diesmal ein Schiedsrichter. Weiterlesen ⮕

Fußballspruch des Jahres: Referee Aytekin über MusialaSeit 2006 wird der Deutsche Fußball-Kulturpreis verliehen. Eine Kategorie widmet sich dem Fußballspruch des Jahres. Der Sieger ist diesmal ein Schiedsrichter. Weiterlesen ⮕

Fußballspruch des Jahres: Schiedsrichter Deniz Aytekin gewinntSeit 2006 wird der Deutsche Fußball-Kulturpreis verliehen. Eine Kategorie widmet sich dem Fußballspruch des Jahres. Der Sieger ist diesmal ein Schiedsrichter. Weiterlesen ⮕

Endlich wieder bei Amazon verfügbar: Im wohl härtesten Kriegsfilm des Jahres trifft Tarantino auf RamboSchon bei Indiana Jones sah man die Nazis schmelzen. Inglorious Basterds bearbeitete Nazischädel mit Baseballschlägern und Sisu - Rache ist süß führt das Gemetzel fröhlich fort. Und das so kreativ und unterhaltsam, dass der 2023 erschienene Film schnell zum Erfolg wurde. Weiterlesen ⮕

Valentino Rossi: «Bastianini Überraschung des Jahres»Superstar Valentino Rossi denkt, dass sein italienischer Landsmann Enea Bastianini in Zukunft einer der hellsten Sterne am MotoGP-Himmel sein wird. Der Rookie beeindruckt derzeit in der Moto3-Klasse. Weiterlesen ⮕