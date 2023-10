Fußballspruch des Jahres: Referee Aytekin über Musiala

. Der Referee vom TSV Altenberg setzte sich auf der Gala zum Deutschen Fußball-Kulturpreis 2023 in Nürnberg mit seinem Spruch über Jamal Musiala vomdurch: „Wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach.“

Das Publikum stimmte für Aytekins Aussage und entschied sich in der finalen Abstimmungsrunde gegen ein Transparent von Freiburger Fans zum Karriereende von Stürmer Nils Petersen: „Niemand ist größer als der Verein. Aber du warst verdammt nah dran.“ Insgesamt waren rund 160 Zitate eingereicht worden, elf davon wurden schließlich nominiert.„Es ist eine besondere Ehre“, sagte Aytekin nach seiner Auszeichnung.

Der von der Akademie seit 2006 vergebene Preis ist mit 5000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck dotiert. Den Fußballspruch des Jahres 2022 hatte Nationalspielerin Lena Oberdorf geliefert. Die Vize-Europameisterin hatte anlässlich der erfolgreichen EM in England im Juli vor einem Jahr gesagt: „Frauenfußball, Männerfußball. Es ist ein Fußball.“ headtopics.com

Wie schon im Vorfeld bekannt gegeben worden war, erhielt Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel den Walther-Bensemann-Preis. Damit werden den Angaben der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur zufolge „Personen der Zeitgeschichte“ ausgezeichnet, die „Herausragendes für den Fußball“ geleistet haben.

Der Fanpreis als Auszeichnung für positive Fankultur ging an „CFC-Fans gegen Rassismus“ aus Chemnitz. Das Fußballbuch des Jahres kam von Christoph Biermann („Um jeden Preis. Die wahre Geschichte des modernen Fußballs von 1992 bis heute“).Beim FC Schalke 04 läuft wenig gut. Sportlich stecken die Königsblauen in einer tiefen Krise - und über die Führungsebene wird spekuliert. Das sagt der Sportdirektor über die Gerüchte. headtopics.com

