Fußballspruch des Jahres: Referee Aytekin über Musiala

Der Fußballspruch des Jahres stammt von Schiedsrichter Deniz Aytekin. Der Referee vom TSV Altenberg setzte sich auf der Gala zum Deutschen Fußball-Kulturpreis 2023 in Nürnberg mit seinem Spruch über Jamal Musiala vom FC Bayern München durch: „Wenn der Musiala anzieht und dir auf 80 Meter 60 bis 70 abnimmt, denkst du anders über dein Leben nach.

Der 45-Jährige hatte den Spruch zum Münchner Thomas Müller beim 6:1 des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt im Eröffnungsspiel der Bundesligasaison 2022/2023 gesagt. Der von der Akademie seit 2006 vergebene Preis ist mit 5000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck dotiert. Den Fußballspruch des Jahres 2022 hatte Nationalspielerin Lena Oberdorf geliefert.

Weiterlesen:

express24 »

„We Love MMA“ am Samstag aus Stuttgart: Hier anmelden für den Titelfight des JahresEndlich gibt es die Titel-Entscheidung … nur einer kann gewinnen! Am Samstag zeigt BILD exklusiv „We Love MMA“ aus Stuttgart – ab 22 Uhr. Weiterlesen ⮕

Letzter Marktsonntag des Jahres in AichachAm Sonntag, 29. Oktober 2023, findet der Simon- und Judäimarkt in Aichach statt. Es ist der letzte von drei verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr. Was alles geboten ist. Weiterlesen ⮕

Natur: Grasnelke ist «Blume des Jahres 2024»Die Grasnelke braucht nicht viel zum Leben - trotzdem gehen auch die Bestände der kleinen rosa Blume zurück. Wer sie schützen möchte, kann das selbst auf den Dächern einer Stadt tun. Weiterlesen ⮕

Grasnelke ist «Blume des Jahres 2024»Die Grasnelke braucht nicht viel zum Leben - trotzdem gehen auch die Bestände der kleinen rosa Blume zurück. Wer sie schützen möchte, kann das selbst auf ... Weiterlesen ⮕

Grasnelke ist «Blume des Jahres 2024»Die Grasnelke braucht nicht viel zum Leben - trotzdem gehen auch die Bestände der kleinen rosa Blume zurück. Wer sie schützen möchte, kann das selbst auf den Dächern einer Stadt tun. Weiterlesen ⮕

Rückgang: Grasnelke ist 'Blume des Jahres 2024'Hamburg - Die Grasnelke ist die «Blume des Jahres 2024». Mit der Wahl möchte die Loki Schmidt Stiftung zum Schutz heimischer Wildpflanzen und zum Erhalt Weiterlesen ⮕